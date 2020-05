“El Transporte Público es el principal foco de la pandemia”, dijo Alberto Fernández

Tras una recorrida por la planta de tratamiento de residuos cloacales ubicada en Las Talitas, el presidente Alberto Fernández dio una breve conferencia de prensa.

“Estoy contento de ver que Tucumán progresa y que le presta atención a la enfermedad (covid) que a todos nos preocupa“, fue lo primero que dijo el mandatario.

“Estoy contento de poner en marcha esta planta. No entiendo por qué no se puso en marcha antes y que todos los tucumanos pudieran disfrutarla. No quiero usar palabras descalificadoras pero el gobierno nacional no simpatizaba con el provincial“, se refirió sobre la planta de tratamiento cloacal de Las Talitas.

“Hay una enorme preocupación por ver si caemos o no en default, el país no está en condiciones de pagar. Si las cosas dan resultado con la cuarentena, tenemos que ir poco a poco recuperando la actividad económica“, dijo sobre la economía.

“Felicito a los tucumanos por haber adherido a la Ley Micaela, me alegra haber llegado en este día. Hemos dado un gran paso y el país está comprometido con esto. Basta de femicidios“, comentó.

“Queda en manos de cada gobernador cuáles actividades se pueden abrir y cuáles no. Hay que tener paciencia. Vamos a continuar asistiendo a las provincias. La cuarentena cuesta plata y seguiremos auxiliando a todos los argentinos“.

“Le dimos el IFE a personas que el estado no registraba, y no fueron 20 personas, fueron millones. Celebro que la pandemia nos va a obligar a construir otro país. Hoy estamos gobernando y no me voy a dar el lujo de hacer las cosas mal“, comentó sobre la política actual y la economía.

“Ese es un problema que tiene toda la argentina. El Transporte Público es el principal foco de la pandemia. Tengo claro que eso genera un problema enorme y hay que buscarle una solución. La semana que viene me voy a reunir con los transportistas. Está claro que las empresas están paralizadas y hay que buscarle la solución“, comentó Fernández sobre el paro de colectivos en Tucumán.