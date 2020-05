VIDEO: vecinos del barrio Parque Sur reclaman mayor presencia policial

Esta vez son los vecinos del barrio Parque Sur los que aprovecharon la presencia del móvil de Los Primeros para exteriorizar su preocupación y malestar a la vez, por los numerosos hechos de inseguridad que sufren. El último, tuvo lugar este jueves por la noche, cuando en un intento de asalto fue baleado un hombre, que por suerte está con vida restableciéndose en su casa, pero en la zona de calle Jujuy al 4.000 las mujeres, hombres, mayores y niños padecen a diario algún hecho violento a manos de delincuentes que se movilizan armados en motos.

“Esto es tierra de nadie”, expresa una mujer, que sigue diciendo que “no damos más, no sabemos que hacer, dónde están las autoridades, dónde está la policía. No podemos salir a la calle, ni siquiera los niños se salvan de estos delincuentes”. Otro hombre que llegó hasta el lugar, señaló que “en la zona hay un destacamento policial, pero no pueden hacer nada, porque tienen dos efectivos de turnos y encima hay como 50 detenidos, a los que deben cuidar y no pueden salir a patrullar”.

La inseguridad no es patrimonio de Parque Sur, también la sufren los vecinos de los barrios Los Lapachos, 360 Viviendas y ampliación Miguel Lillo, entre otros.