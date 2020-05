Pichi Mercier: “Me encantaría retirarme en San Lorenzo”

Parece increíble por lo que todavía corre y mete en la mitad de la cancha pero Juan Ignacio Mercier, el Pichi, el pasado 2 de febrero cumplió 40 años. Todavía tiene sueños en el fútbol y al igual que todos, está por demás preocupada por la situación que le toca atravesar tanto a él como a sus compañeros. En dialogo con el programa radial ¿Cómo te va? por AM 1030, el volante que hoy está en San Martín de Tucumán comenzó hablando de un anhelo personal: “Me encantaría retirarme en San Lorenzo, siempre y cuando estén de acuerdo. No quiero ir a molestar sino a que me gustaría volver para aportar lo que sé hacer”, aseguró.

Con respecto a su situación actual, reveló: “No he hablado con ningún dirigente, no sé qué va a pasar con mi futuro. Tengo contrato con San Martín de Tucumán hasta el 30 de junio y soy muy respetuoso con su gente. Ponerme a hablar ahora sería hacerlo sobre algo que está en el aire”, confesó. Además agregó: “Estoy preocupado por lo que se viene en estos meses. El fútbol todavía no vuelve y en junio se nos vence el contrato a muchos. Podemos pasar de tener trabajo a ser uno más de los tantos desocupados del país”.

Para finalizar, el experimentado volante central informó: “El plantel está preparando un comunicado producto de todo lo que está pasando. Si dieron por finalizado el torneo de Primera ¿Porqué nosotros tenemos que seguir jugando? ¿Porqué si iba a haber descensos ahora no hay? Nosotros queremos saber”, dejando en claro su postura y la del plantel. con respecto a las últimas decisiones tomadas por AFA.

