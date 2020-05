VIDEO – Todo lo que dejó el macabro asesinato de Luis Espinoza

La periodista Mariana Romero, que estuvo desde el inicio en la protesta de los familiares, cuando la policía del lugar no tomaban su reclamos y denuncias. Utilizó su red social de twitter @MarianaR31 explicando como fueron sucediendo los hechos en el macabro asesinato de Luis Armando Espinoza.

Resumen

1- Esta terminando la autopsia al cuerpo de Luis Espinoza. Esta información es extraoficial: tendría una herida de bala. También le faltaba la ropa. Su cuerpo estaba envuelto en una colcha gris y una bolsa negra y blanca, atado con sogas grises. Fue su hermano quien lo encontró.

2- El hallazgo fue así. Temprano, unas 100 personas salieron en un colectivo de la comuna, un camión, una camioneta y una Traffic desde Chicligasta para ayudar en la búsqueda.

3- Las mujeres se quedaron.

4- Son 124 kilómetros hacia el oeste, de los cuales más de 30 son de montaña, sin asfalto.

5- Pero en el camino, la policía los detuvo. Les dijeron que no podían seguir porque iban a contaminar la escena y porque era peligroso para ellos. Así que ahí se quedaron, tirados a la orilla de la ruta, son poder hacer nada. Solo dejaron pasar a 4 familiares muy cercanos: Juan (hermano), Manuel (hermano), Patricia (cuñada) y otro cuñado cuyo nombre desconozco.

6- Pese a que se quedaron llenos de impotencia y de vergüenza (“parece que estamos de picnic”, se reprochaban), fue acertado no pasar. Esa montaña es imposible. Peligrosa hasta para estar parado sin hacer nada. El camino de tierra (muy resbaloso por la humedad) está flanqueado por precipicios llenos de una vegetación muy tupida. Para bajar por esos barrancos, hay que sujetarse con arneses y sogas. El frío es intenso. De hecho, comenzó a nevar. La niebla y la vegetación no dejan ver a la distancia.

7- Este panorama es totalmente distinto al de la zona donde vivía Juan, una planicie seca, caliente durante el día, de monte relativamente bajo. Muchos nunca habían ido en su vida para la zona de la montaña.

8- Aún así, el hermano de Luis, Manuel y su cuñado bajaron por una barranca a pie, sin sogas, ya del lado de Catamarca, pasando 200 metros el límite interprovincial. Ahí lo encontraron. Y lo reconocieron en el lugar. Juan se descompuso, le subió la presión y tuvieron que bajarlo al hospital de Concepción. A él, de la golpiza que le dio la policía el 15 de mayo, le quedó una inflamación en la nuca y mucho dolor de cabeza, pero no quería ir al hospital por buscarlo al hermano. Mientras tanto, abajo, dónde estaban los familiares y lugareños a quienes la policía no había dejado pasar, se discutía si salir a cortar la ruta, manifestar en la fiscalía o viajar a la casa de Gobierno. No tenían experiencia en protestas pero estaban dispuestos.

9- En ese momento, llegó la noticia. Toda la bronca se convirtió en silencio.

10- Comenzaron a hacer un fuego y se sentaron alrededor. Nadie hablaba. Se quedaron hasta la noche, a esperar que pase el cuerpo. Pero la demora y el frío los corrió. Se subieron al colectivo, volvieron a Chicligasta dónde habían dejado los caballos y se fueron a su casa. Eran como las 10 de la noche. Los hermanos fueron a avisarle a la madre, que tiene una salud muy frágil y hasta el último tenía una esperanza de que aparezca con vida. Después, todo fue preparar el velorio, que va a empezar esta noche. Para la ración, cómo se dice en el campo “Oración”.