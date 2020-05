‘Chiqui’ Tapia habló sobre el regreso del fútbol: “Es una locura ir al interior”

El presidente de la AFA, reciéntemente reelecto, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, habló sobre el regreso del fútbol en Argentina y de la posibilidad anunciada hace unos días atrás de que el campeonato se disputen en provincias libres de Covid-19. Entre las postuladas se mencionaron a Jujuy y Mendoza. Ante esto, Tapia fue firme y aseguró que “es una locura ir al interior”.

El titular de la AFA confió que es un “amante del interior, pero esto que dicen de ir a jugar a las provincias no corre. Es una locura la idea. Además, no sería una decisión de la AFA porque no depende de nosotros determinar cuándo vamos a jugar. Cuando las autoridades correspondientes nos den el visto bueno para retomar los entrenamientos, recién ahí nos sentaremos a charlar con el resto de los dirigentes para determinar qué hacer”, enfatizó.

Chiqui también enfatizó que no vé posible que las Eliminatorias se disputen este año. Después de que América Latina pasó a ser el foco mundial del coronavirus, por la cantidad de contagios y fallecidos (NdR: Brasil contrajo 332.382 contagios y 21.116 muertes; Perú tiene 111.698- 3.244; Chile 61.857- 630 y Ecuador 35.828-3.056), consideró que está seguro de que en la FIFA “se tomará la decisión de que no habrá eliminatorias. Me parece que es normal que no haya fútbol en el continente. Las realidades son distintas en los países de Sudamérica”, cerró Tapia.

Fuente: Los Andes