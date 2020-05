Coronavirus Italia: apertura de piletas y gimnasios

Olvídate de las calles llenas de gente, la charla en el vestuario y la cola en el dispensador de agua. Los gimnasios y las piscinas volverán a abrir mañana, pero con reglas completamente nuevas para hacer frente a la emergencia Covid-19. Distancia física primero: antes, durante y después del entrenamiento. Las instalaciones deportivas volverán a su máxima velocidad, o casi, después de más de dos meses de cierre forzado, con la excepción de Lombardía (31 de mayo) y Basilicata (3 de junio). Mientras que las piscinas municipales de Bolonia permanecerán cerradas hasta finales de mayo.

Sin embargo, las estructuras deben cumplir con los protocolos previstos por las directrices actualizadas aprobadas por la Conferencia de las Regiones para la capacitación segura de clientes e instructores. Los cursos y las lecciones deben tener en cuenta la distancia, para evitar las reuniones tanto como sea posible y gestionar mejor las nuevas obligaciones legales.

Distancia: 2 metros en el gimnasio, 7 m2 en la piscina.

En particular, las principales innovaciones se refieren a las distancias que se deben mantener (al menos 2 metros cuando se hacen ejercicios en el gimnasio, al menos 7 metros cuadrados como la superficie del agua por persona en las piscinas, al menos 1 metro y medio para personas sentadas en tumbonas y camas si no están viviendo juntos); la desinfección de las herramientas después de que cada cliente las haya usado; de lo contrario, es mejor no usarlas (lo mismo para flotar y tumbonas en la piscina); el uso de zapatos ‘dedicados’ para quienes van al gimnasio y el uso de vestuarios reducidos hasta el hueso.

Tapabocas o barbijos: no para actividad física

También aparecerán geles desinfectantes y posiblemente termoescaneadores para medir la temperatura corporal, con datos registrados y almacenados durante 14 días. Se accede al interior con la máscara , que no debe usarse para la actividad física. Mientras que los entrenadores tendrán que usar una máscara y guantes.

Fuente: La República