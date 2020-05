Tensión entre la Cámara de Comercio y SEOC

Este martes podría vivirse una jornada de tensión en el centro de San Miguel de Tucumán, en especial. Desde la Cámara de Comercio de Tucumán (CCT) avisaron que abrirán las puertas, pese al paro que está anunciado desde el Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC).

“Mañana vamos a trasmitir el siguiente mensaje: ‘sin comercio no hay empleo’. Si un local cierra, no sólo cambiará la realidad del comerciante, sino que también tendremos desempleados. Y eso quienes trabajan con nosotros lo entendieron, y por eso nos acompañan en esta decisión de abrir las persianas“, afirmó Gabriela Coronel, presidenta de la CCT.

Coronel dijo no entender la postura del gremio. “Desde hace 60 días venimos explicando que la situación nos está afectando; y los pequeños comerciantes son los más golpeados, con los costos estructurales de alquiler, luz, sueldos. Nosotros acordamos que el Estado, mediante los ATP (plan, por medio del cual el Estado paga el 50% del sueldo de trabajador), y nosotros, el 25% de ese porcentaje. ¡Y eso lo firmó (Armando) Cavalieri (máxima autoridad del gremio del comercio a nivel nacional)! No es algo que no se está cumpliendo; a medida de que aumenten las ventas se irá terminando de pagar el sueldo de abril“, señaló la titular de los comerciantes.

Subrayó, en especial, que los empleados acompañan la postura de los propietarios de los locales. “No queremos que los pongan en la trinchera, que los obliguen a parar. El empleadosabe que están cerrando empresas y no quiere perder su puesto de trabajo. De ahí nuestro mensaje: ‘sin comercio no hay empleo’“, afirmó. Y precisó que el apoyo de los empleados se plasmará en un acta acuerdo: “vamos a exhibir en las vidrieras las firmas de los empleados, aceptando que quieren trabajar“.

Conocida es la metodología de los gremialistas del SEOC, de recorrer el centro con bombos y redoblantes, para incitar a los comerciantes a cerrar y a los trabajadores a acatar el paro. Coronel avisó que no les permitirán hacerlo en esta ocasión. “No entiendo el sentido de ir con el choque. Vamos a prepararnos de todas las formas. La gente del SEOC no podrá ingresar a nuestros locales, porque nos reservamos el derecho de adminsión y de permanencia“, avisó.

En todo caso, les propuso a los dirigentes del gremio el diálogo. “Es insólito lo que pasa; en vez de ayudarnos… Debemos solidarizarnos y trabajar en conjunto para que el comercio salga a flote. El sindicato debe entender esta situación“, consideró.

Para finalizar, insistió con que la jornada de mañana, desde el punto de vista de los propietarios, se desarrollará con normalidad. “Nosotros vamos a abrir; de hecho, estamos esperando que la ministra (de Gobierno, Carolina vargas Aignasse) nos diga que podemos abrir en un mayor horario“, dijo Coronel.

FUENTE: La Gaceta