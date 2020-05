Comenzó la tercera semana de paro de colectivos en Tucumán

Este lunes arrancó la tercera semana consecutiva del paro de transporte interurbano y el urbano de Tucumán y otras provincias. A pesar de las reuniones con las empresas y con el Ministerio de Trabajo de la Nación, el gremio se mantiene firme con la medida.

Provincias como Chaco pagaron lo que faltaba de los salarios de abril y destrabó el conflicto, en La Pampa llegaron a un acuerdo el sábado. Mientras que, en Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Formosa, parte de Río Negro y parte de Catamarca el conflicto se sostiene.

“El reclamo es por los salarios del mes de abril. Los municipios pagaron entre 50 y 60 por ciento y el resto se adeuda. Las ciudades pusieron 20 mil pesos y no dieron certezas cuándo iban a pagar el resto. Por eso desde el martes 12 estamos con esta medida de fuerza que es un paro total y que durará al menos hasta el miércoles a ver qué nos dice el ministro en la videoconferencia“, dijo el secretario adjunto de la UTA Rosario, Sergio Copello.

Además, resaltaron que “las empresas dicen que no tienen dinero, la Municipalidad de Rosario que ya no tenía más plata. La provincia de Santa Fe, que tiene interés en las empresas de transporte interurbano, tampoco. Y esto pasa en toda la región núcleo: Tucumán, Córdoba, Entre Ríos… no solo acá. Con Nación tuvimos un par de audiencias. En la primera nos dijeron que era una locura que en este contexto pretendiéramos cobrar el 100 por ciento de nuestros salarios. En la segunda que iban a intentar conseguir partidas para destrabar el conflicto. Veremos qué pasa este miércoles. El intendente (de Rosario, Pablo Javkin) dijo que espera que haya una solución“.

Por último, desde el interior, los vecinos se quejan y dicen que “Dios atiende en Buenos Aires”.