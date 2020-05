VIDEO: para la FET los ambulantes instalados en galerías y paseos son “ilegales”

La titular de la rama comercio dentro de la Federación Económica de Tucumán, Gabriela Coronel, se sumó a la polémica por la apertura o no de los comercios ubicados en la ex Terminal y en los paseos de compras, al afirmar que “son vendedores ilegales, que están fuera de las normativas y representan una competencia desleal para quienes pagan un alquiler, tienen empleados registrados y tributan al fisco”.

“Habría que ver si ellos cumplen con todas las reglas y si están en condiciones. Hay una serie de ferias que nosotros venimos denunciando que no pueden funcionar si no están en regla y no está clara su actividad, no pueden abril y mucho menos si no tiene un protocolo (de coronavirus)”, dijo Coronel.