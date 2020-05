VIDEO: el pago del medio aguinaldo, otro escollo para el comercio

Poder hacer frente al pago del próximo medio aguinaldo para los comerciantes, “es terrible” afirmó Gabriela Coronel, responsable de la rama comercio dentro de la Federación Económica de Tucumán. “Es terrible porque estamos hablando de un derecho de los empleados y claro que uno quiere pagar el aguinaldo, pero ahora estamos hablando de no fundirnos, hay locales comerciales que están cerrando sus puertas”.

El duro impacto que generó la cuarentena obligatoria por el coronavirus, que no permitió las ventas comerciales en unos 60 días, resulta para Coronel un verdadero escollo poder hacer frente al pago de la primera cuota del sueldo anual complementario que deberá abonar durante el mes de junio.

Según el artículo 122 de la ley 20.744 de Contratos de Trabajo la fecha de vencimiento de la primera cuota del aguinaldo es el martes 30 de junio y la segunda vence el viernes 18 de diciembre.

Sin embargo, el dirigente de SEOC, Oscar Ramón Cano, “hay muchas empresas con más de 30 años de actividad comercial que no tendrían problemas en pagar el aguinaldo. Estamos abierto al diálogo y creo que por 60 días que no hayan abierto las puertas no pueden estar fundidos. Al esfuerzo hay que hacerlo desde todos los sectores, los trabajadores ya los vienen haciendo mucho tiempo”.