CAPEGA | Comunicado de prensa con respecto a la Ley Motochorros

COMUNICADO DE PRENSA CAPEGA

Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afines

CAPEGA aclara a la opinión pública, lo siguiente sobre la LEY MOTOCHORROS:

– Las Estaciones de Servicio no estamos haciendo ninguna Presión para evitar la aprobación de la Ley, al contrario estamos a favor de la Ley, pero si dando a conocer lo que no estamos de acuerdo, y es que nos trasladen responsabilidades del Estado a nosotros y nuestros Empleados.

– En todo momento dejamos aclarado que lo que más nos preocupa es el peligro que corren nuestros empleados al tener que exigir todo lo que la Ley prevé para poder vender combustibles a los Moto vehículos, y que con prohibir la venta de Combustible no se va evitar que los delincuentes carguen combustible, porque el delincuente que quiera cargar, cuando vaya a una estación y no le quieran cargar, usará el arma con la que sale a robar para amenazar al empleado para que le cargue igual, por lo tanto la implementación de la Ley solo ocasionará inconvenientes a la gran mayoría de los clientes, que no son asaltantes.

– Si va a haber controles municipales y provinciales, para que necesitan a las Estaciones de Servicio? ¿Será que no podrán cumplirlos o que serán ineficientes en su tarea? Y entonces es más fácil delegar la tarea en las Estaciones Servicio, y de esa forma más fácil de recaudar fondos si la Estación no cumple con la Ley?

– No se puede asemejar la prohibición de venta de combustible con la prohibición de venta de Alcohol a menores y venta de Alcohol luego de ciertos horarios, ya que esta medida está restringiendo la venta por cuestiones de Salud, y el control se hace justamente para evitar la venta de un producto (alcohol) que ocasiona problemas de Salud.

En el caso nuestro no estamos vendiendo un producto prohibido, y la moto que llegó a la Estación ya pasó a la vista de varios policías o agentes de tránsito que no hicieron nada y pretenden que sean nuestros empleados los que tengan que cumplir las funciones que no cumplieron ellos que tienen la potestad de hacerlo?

REITERAMOS, NO ESTAMOS EN CONTRA DE LA LEY, ESTAMOS EN CONTRA DE QUE EL ESTADO DELEGUE SUS FUNCIONES EN NUESTROS EMPLEADOS.

DANIEL GARGIULO

Presidente

Mirá de qué se trata el proyecto de Ley Anti-Motochorros