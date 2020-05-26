Atención empleados estatales: ya está disponible el cronograma de pago del 20% de mayo

MIÉRCOLES 27-05-2020
– SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
JUEVES 28-05-2020
– SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
– PODER LEGISLATIVO
– DEFENSORÍA DEL PUEBLO
– TRIBUNAL DE CUENTAS
– TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
– PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-
Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal-Junta electoral-)
– MINISTERIO PUBLICO FISCAL
– MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
VIERNES 29-05-2020
– ADMINISTRACIÓN CENTRAL (1)
– DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
– ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
– INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
– SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
– ENTE ÚNICO DE CONTROL Y REG. SERV. PUB. PROV. TUC.(ERSEPT)
– DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
– ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
– ENTE AUT. TEATRO MERCEDES SOSA
– INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TUCUMÁN
– INSTITUTO PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y EL ALCOHOL
– ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
– INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
– MUNICIPIOS DEL INTERIOR
– COMUNAS RURALES
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