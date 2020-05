VIDEO Tucumanos infectados habrían roto la cuarentena antes de ser diagnosticados

Tucumanos infectados habrían roto la cuarentena antes de ser diagnosticados

"Son hechos que no tendrían que haber sucedido", dijo este martes por la mañana la ministra de Salud Pública de la provincia, Rossana Chahla, durante la conferencia de prensa que brindó en la sede del COE.Y explicó, "en el seguimiento de los contactos de casos positivos vemos que son personas que quizás se reunieron o salieron a andar en bicicleta o se juntaron con toda la familia la semana anterior, hechos que teóricamente no tendrían que haber sucedido e incluso todavía hay personas que se niegan a decir quiénes fueron sus contactos, lo cual nos imposibilita el trabajo para evitar el contagio de esta enfermedad".

