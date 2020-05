Camioneros no quieren pagar el test para ingresar a Jujuy

Debido al monto de 1.500 pesos impuesto a los choferes de camiones por parte del Gobierno de la provincia de Jujuy, como pago por la realización de un test para detectar el coronavirus, las empresas decidieron parar sus camiones en un estacionamiento ubicado en el sector de la rotonda de Torzalito perteneciente al municipio de General Güemes (Salta), hasta que la vecina provincia revea esta decisión y de marcha atrás con el cobro por el test.

Por eso, el último fin de semana se juntaron unos 25 camiones en Torzalito y otros 20 en el estacionamiento de la estación de servicio El Jagüel, distante 500 metros del acceso a la ciudad de Güemes.

Los vehículos de gran porte, se encuentran estacionados con su carga y están determinados a no ingresar a la vecina provincia, lo que podría llegar a provocar una suerte de desabastecimiento a corto plazo.

De acuerdo a lo expresado por Rubén Cardozo, que representa a los camioneros de Güemes, ese monto se debe pagar cada vez que se ingresa a Jujuy, independientemente de la cantidad de veces que se haya realizado el control.

“Lo que debemos aclarar es que no es para todos los camioneros, sino para aquellos que vayan a realizar alguna transacción en Jujuy, que puede ser una carga o una descarga”, dijo Cardozo.

“Para los otros, que pasan por esa provincia pero no se van a detener sino que continúan viaje hacia el norte salteño, como por ejemplo a Orán o Tartagal, no tenemos que realizarnos ese test”, destacó Cardozo.

Con respecto a esta decisión de no pagar el control, expresó: “lo que ocurre es que nadie se quiere hacer cargo del pago; las empresas no quieren reconocer el gasto y por lo tanto el pago correría por cuenta del chofer, que es solo un empleado. Pero también se niegan a afrontar ese costo”.

“Aquellos cuya mercadería no es perecedera anticiparon que no van a entrar. Por ejemplo, algunas empresas molineras de Salta ya no están enviando mercadería y eso se podría multiplicar y generar un cierto desabastecimiento”, anticipó el delegado.

Control de Pampa Blanca

El cuestionado control se encuentra ubicado en la localidad jujeña de Pampa Blanca, apenas a 5 kilómetros más allá del límite interprovincial.

Allí, los camioneros esperaban por un tiempo de hasta 8 horas para poder pasar y una de las razones para tanta espera era la poca capacidad operativa del personal de control. “Nosotros realizamos una amenaza de corte de ruta porque ese tiempo de espera nos perjudicaba mucho. Por suerte, el Gobierno jujeño nos escuchó y puso más personal a trabajar y la espera se redujo a media hora. Pero eso era solo una parte del conflicto en el control de Pampa Blanca, el otro se generó por el cobro de los 1.500 pesos para un test que da un resultado en 10 minutos”, explicó.

“Las autoridades de Jujuy no se quieren hacer cargo del costo de los insumos y se lo trasladan al camionero. Vamos a ver qué pasa durante la presente semana”, finalizó Cardozo.

Fuente: El Tribuno