Tras el incidente con manifestantes, habla el Subdirector de Tránsito, Jesús Toledo

Luego del violento incidente ocurrido esta mañana en la Dirección General de Transporte, tras una protesta con manifestantes que reclamaban la devolución de sus vehículos secuestrados, las palabras del Subdirector de Tránsito:

“Esta es un situación inédita. Durante la cuarentena por órdenes superiores se secuestraron mas de 2.000 vehículos. Dentro de las restricciones de la cuarentena, estamos habilitando el establecimiento para poder liberar esas motos. No tendríamos que estar trabajando”.

También agregó que “es imposible liberar 2.000 motos en un día. Para ello, se habilitaron turnos online, la página web se activó desde principios de Mayo, pero no disponemos de la totalidad del personal para poder atender tanta demanda”.

“No le creo mucho a la gente, seguramente pagaron las multas recién hoy. Deben asistir solamente con turno previo. Por día solo se otorgan hasta 30 turnos”.

Con respecto al incidente, aclaró: “Yo no soy partidario de la violencia, me estaba yendo a Casa de Gobierno para solucionarle el problema a la gente. Me podrían haber roto los vidrios de la camioneta”.