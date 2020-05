Sagra al Comite Ejecutivo de AFA: “Que digan que estoy loco y que pido algo injusto”

El presidente de San Martín, Roberto Sagra entregó este miércoles un nuevo capítulo mediático en la lucha contra la AFA por los ascensos a la Primera División.

En radio La Red, el dirigente apuntó contra los miembros del nuevo Comité Ejecutivo (Jorge Amor Ameal, Marcelo Tinelli, Rodolfo D’onofrio, Marcelo Achile y Guillermo Raed).

“Que digan, que no se callen. Que digan que es injusto el reclamo de San Martín. Que salgan y lo digan, que se hagan cargo. No se pueden reír de una institución, hay que ser respetuoso de la gente. Ellos saben de lo que yo hablo. Que digan que yo estoy loco y que pido algo que no corresponde“, comentó Sagra.

Y apuntó contra el Tesorero Pablo Toviggino, “Tiene cero pasión por el fútbol y cree que se va a reír de todo el mundo“.