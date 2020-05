Milei critica la emisión pero cobra su sueldo gracias a la ATP

Luego de que se difundiera que Javier Milei cobró parte de su sueldo vía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el economista publicó un encendido descargo en Twitter y apuntó contra el legislador porteño Leandro Santoro.

El Destape, entre otros portales, publicó que el economista liberal “cobró plata del Estado por la crisis” .

En ese artículo, el medio de Roberto Navarro dio a conocer el CUIL y el DNI de Milei y comprobó en el sitio oficial la Anses que el economista percibió el 7 de mayo parte de su salario de abril como un aporte del ATP , el programa que el Gobierno lanzó para asistir a empresas que vieron reducidos sus ingresos debido a la cuarentena por coronavirus.

A partir de esa divulgación de datos privados, militantes del oficialismo atacaron a Milei acusándolo de contradecir sus críticas a la intervención estatal en la economía.

Pero el economista no se quedó callado y salió a defenderse con una serie de tuits.

En primer lugar, Milei explicó que el ATP es un beneficio que solicitan los empleadores, no los empleados. Por ende, fue la empresa para la que él trabaja quien pidió la asistencia estatal. Además, el economista aprovechó la oportunidad para citar un tuit de Santoro.

“Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de Alberto Fernández. El tuit amenaza a quienes critiquen al Gobierno. ¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos? ¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia? App Cuidar = Terrorismo”, escribió Milei.

Luego, en otro posteo en Twitter, el economista publicó que la divulgación de esta información es una persecución estatal contra quien tiene un pensamiento disidente: “¿Sabrá Leandro Santoro, la AFIP y Anses que revelar información fiscal constituye un delito? ¿El presidente Alberto Fernández mirará a otro lado frente a semejante violación de las garantías individuales? ¿Avalará la persecución por parte del Estado de quien piensa distinto?”.

Milei enfatizó en otro tuit: “En el traspaso de la información desde AFIP a Anses sucede que tomó lugar una filtración para perseguir a los que piensan distinto. ¿Acaso el Presidente permitirá en su Gobierno que se persiga al que piensa distinto?”.

Por último, el economista relativizó un eslogan que el Gobierno enarbola durante la cuarentena. “Falacia el Estado te cuida. 1. No es cierto que pague parte de tu sueldo, ya que el Estado no genera riqueza solo se la roba a otros vía impuestos. 2. Si paga con deuda, son impuestos futuros y castiga a no votantes y niños por nacer. 3. Si emite dinero cobra impuesto inflacionario”.