El reclamo de Dady Brieva a Alberto Fernández: “Seamos Venezuela”

El humorista y conductor de “Volver mejores” realizó una serie de planteos al presidente de la Nación, y le exigió que “regule” lo que se dice en los medios. Ayer Dady Brieva arrancó su programa radial dirigiéndose al presidente Alberto Fernández, a quien le reclamó: “Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora”.

“Cuando volvimos creí que no iban a estar más los que estaban, que se iban a investigar, me dio ilusión. Se que no es fácil pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervinimos a evasores, medios, comunicadores, justicia, entidades financieras, fuimos”, sentenció el conductor de El Destape Radio refiriéndose a la presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Me parece que hoy se armó una movida interesante en las redes. #EsAhoraAlberto. Y yo te digo Alberto, que seguramente no me estás escuchando porque escuchás otra radio, pero vos fuiste elegido, amigo, vos sos el responsable”, sostuvo.

Luego reclamó: “Sé que estás haciendo muchas cosas, pero no se puede más. Carlos Stornelli sigue trabajando, los tipos se van, los periodistas siguen hablando como si nada ocurriera, y tiran piedras. Y ya la verdad es que me siento un estúpido diciéndolo todos los días, y siento que al final envenenamos al oyente y yo quiero hacerlos reír, pero llega un momento en donde hagamos lo que hagamos siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el populismo y todos esos neologismos que inventaron ellos y no nos define”, lanzó duramente.

“La verdad, si vamos a terminar así, si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco, y punto, ya está”, pidió el humorista. Notablemente molesto con el Jefe de Estado, reiteró: “Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela. Ya están dadas las cosas”.

El ex integrante de Midachi, además, tildó a Alberto Fernández de “abarcar mucho y apretar poco”: “La verdad es que hace rato que pienso que Alberto, nuestro querido Alberto, nuestro capitán, le dieron para hacer la comida y darnos en comer en un picnic y se largó a llover (por la pandemia por COVID-19) y aparte hay mosquitos y él está tratando de hacer todo a la vez. Pero Alberto y nuestros dirigentes se tienen que dar cuenta que, hasta que no ‘neutralicemos los mosquitos’, no nos van a poder dar de comer. Hay cosas que no se pueden hacer si no nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar”.

Por último, el conductor exigió censura en los medios: “Necesitamos urgente regular lo que se dice, como lo que pasó en Estados Unidos con las Torres Gemelas: no se podía pasar ningún cuerpo, no se podían mostrar imágenes. Tenemos que regular esto, sí o sí vamos a ser Venezuela, sí o sí vamos a ser populismo”. Y remató: “Así que empecemos ahora, muchachos, y terminemos con esta agónica espera”.

