Confirmaron que la Premier League vuelve el 17 de junio

La Premier League definió en las últimas horas la fecha para que el campeonato sea reanudado y el miércoles 17 de junio es el día señalado para que la pelota vuelva a rodar en Inglaterra, con estadios a puertas cerradas.

Los clubes acordaron retomar el campeonato a partir del fin de semana del sábado 20 de junio, pero el miércoles previo se jugarán los dos partidos postergados que habían quedado pendientes por la final de la Copa de la Liga: Manchester City-Arsenal y Aston Villa-Sheffield United.

📅 17.06.2020

Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in place

— Premier League (@premierleague) May 28, 2020