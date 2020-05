Coronavirus: Dieron negativo 29 personas que tuvieron contacto con el camionero con Covid-19

View this post on Instagram

#Testeos Los estudios que les hicieron a las 29 personas que habían tenido contacto con un camionero tucumano al que se le detectó Covid-19 en La Rioja, dieron negativo. La investigación epidemiológica continuará por otros puntos en donde estuvo el paciente de 25 años. . Se trató de un operativo denominado ‘bloqueo de focos’, en el que participó el Siprosa, médicos Centinelas y personal de los establecimientos de salud de Trancas. Se llegó al lugar luego de la investigación epidemiológica que se hizo tras conocerse el caso.