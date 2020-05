“Si vamos a ser Venezuela, seamos ya loco” el polémico reclamo de Dady Brieva al Presidente

El humorista Dady Brieva, le habló directamente al presidente Alberto Fernández exigiéndole que la Argentina se convierta de una vez por todas en Venezuela. El pedido, lo hizo en su programa de radio, todo comenzó cuando el humorista contó con ilusión, lo que sintió apenas asumió Alberto Fernández:

“Cuando volvimos, creí que no iban a estar más los que estaban, que se iban a investigar. Me dio ilusión. Sé que no es fácil, pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque si no juzgamos, si no intervinimos, si no investigamos, fuimos“.