Campaña solidaria para la familia de Luis Espinoza

La familia de Luis Espinoza necesita ayuda. Él era el único sostén de su familia. Acá está el número de cuenta para quienes quieran dar una mano, porque el traslado por la ruta está complicado por la pandemia. Toda ayuda es bienvenida, por pequeña que sea.

Posted by Los Primeros Tucuman on Friday, May 29, 2020