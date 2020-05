Cada vez más empresas salen a tomar deuda

Entre una lista de no más de diez compañías que salieron a emitir Obligaciones Negociables (ONs) se destaca el protagonismo del sector energético y la alta demanda de los inversores por los títulos bajo la modalidad dollar linked.

Sobra liquidez, las tasas en pesos son bajas y hay una fuerte expectativa de devaluación para el segundo semestre; esto es lo que leen los expertos. De todas formas, también aclaran que es un escenario de riesgo, algo que los propios emisores reconocen ya que las propuestas no son a largo plazo.

“Las ON dollar link salieron con tasa cero; se las llevaron puestas“, destacó, en off the record, uno de los jugadores del mercado.

Las colocaciones de las últimas semanas las hicieron Grupo Albanesi, IRSA, YPF, Pan American Energy (PAE), Compañía General de Combustibles (CGC), Genneia, John Deere y Plaza Logística.