Centurión, a corazón abierto: “Llegué a pensar en terminar con mi vida”

Ricardo Centurión habló este viernes en Presión Alta y dejó muchos títulos. Los golpes duros que sufrió en la vida, las ganas de volver a entrenar, su futuro, Boca, Riquelme, el Mundial, Racing, Coudet, Milito y hasta la final de la Copa Libertadores de América en Madrid. Repasá las mejores frases.

LA CUARENTENA Y LAS GANAS DE VOLVER A ENTRENAR

“Esperando que se pase lo más rápido posible, llevamos mucho, acá en mi casa hay veces que no nos aguantamos ni nosotros… Yo estoy esperando que caiga ese mensaje (el de volver a entrenar), pero estamos muy lejos de eso, es desgastante, me toco los músculos de las piernas y el cuerpo para ver que no se me caiga”

“Esto fue terrible. Sí, está todo bien, 10 días, 15, 20, pero ya empezás a caminar por las paredes. Es así”

LOS GOLPES Y LA POSIBILIDAD DE QUITARSE LA VIDA

“Lo mío fue rápido, los golpes míos fueron muy rápidos, si no me levantaba a los dos o tres días (después de la muerte de su novia) creo que yo terminaba con mi vida. No fue así porque sentía que no era el momento para mí”

“Es algo inexplicable, estoy viviendo en sueño, es la realidad que estoy pasando, me tengo que levantar y seguir. Si me quedo…

… Cuando despedí a mi novia, al otro día, ya está… Verla a mi vieja, a mis hermanas, esto iba a a ser un dominó. No se terminaba más. Era ponerle un freno. Nos miramos a la cara con mi vieja y mis hermanas y hacemos esto: estamos más unidos que nunca, salimos de esto o se va todo al carajo”.

“Encontrarme con mis compañeros después de esto era para darles un abrazo, no por cámara, no me sentía para entrenar detrás de una cámara… Creo que toda la bronca, la impotencia y todo lo que me pasó, estaría en un grito de gol mi desahogo. En esa pasión que es el fútbol y hoy no se puede hacer”.

“Cuando fallece mi abuela, juega Vélez contra Unión en Santa Fe, agarré la camioneta y me fui estando mal. Con mi novia. Me dijo ‘vamos que te tenés que distraer’, estuve con el plantel y me hizo re contra bien”

RACING Y EL CHACHO

“Nos debemos una charla los dos con Diego (Milito), tengo cosas para decirle, como gente grande, mirándonos a los ojos. Me dolió en ese momento, pero hoy por las vueltas de la vida quizás tenga que regresar y vamos a tener que charlar”.

“La gente iba a estar dolida por el gesto (el de la camiseta de Boca en el Monumental), pero se va dando vuelta mucho la página con Racing. Fallé con el Chacho, el empujón… Me arrepiento por todo lo que pasó, pero el 80% del hincha de Racing quiere que vuelva”

“Yo de Racing a Boca nunca iba a ir”

“Me sorprendió que me haya dejado afuera del 11, ya estaba caliente. Cuando empezó a hacer los cambios, yo sabía que iba a hacer el tercero. No sentía que podía haber entrado para solucionar algo, no pateamos una vez al arco”

“El Monumental estaba en una fiesta y yo sentía que era la frutilla del postre… No se me pasó por la cabeza decirle no entro”

“No podía juntase conmigo porque sentía que yo le había faltado el respeto con el grupo y la verdad, el Chacho me ha bancado un montón de cosas. Le fallé, sentí que le fallé, cuando vine a mi casa sentí que la cagué”.

MADUREZ

“Entendí por dónde es el camino, ya conozco el mundo Boca y me di la cabeza contra la pared tanto en Boca como en Racing”

“Por mi apellido, por la fama que tengo a través de las cagadas que hice, cualquier cosa se va a multiplicar”

“Tengo mucho más para dar en lo futbolístico”

EL MUNDIAL DE RUSIA

“Estuve muy cerca (de ir al Mundial), así lo sentí. Sampaoli me dejó claro que la chance estaba de verdad. Después de que jugamos Copa Argentina y quedamos afuera, yo me había ido al cumpleaños de Pipa Benedetto y algo ahí hubo que hizo que diga que no. Me resultó raro. Fue una desilusión”.

“Sampaoli me remarcaba mucho a Alexis Sánchez, me decía que no había jugadores como yo en esa posición, que rompan el molde. Me decía que tenía un poco de debilidad conmigo”.

LA RELACIÓN CON TEVEZ, LA PRENSA Y LA NOCHE QUE NO DEBIÓ SER

“Con Tevez no hablo desde que me fui de Boca. Con Carlos la mejor, siempre, somos los dos de barrio y está la mejor. No somos amigos, fuimos compañeros. Me lo cruzo y está todo bien, no nos vamos a juntar a comer un asado”

“Me hago cargo que hice mis cagadas y le daba lugar a que hablen, pero a veces era demasiado. Ponías Cartoon network y estaba yo. A mi familia le molestaba y dolía. Estaba mi abuela que te miraba desde Intrusos hasta el boxeo de TyC Sports”

“Ese sábado, yo salí, acá a Lanús… no tendría que haber salido. El lunes estaba en todos los portales y tenía que firmar con Boca. Me arruinó. Daniel (Angelici) estaba viajando de Uruguay a Argentina para poner la firma y dijo que no. Me mandé mil cagadas, esa noche salí pero no me mandé ninguna”

“Las tentaciones están en todos lados y en Boca, si no están con los pies sobre la tierra, te vas un poco”

LA MUERTE DEL AMIGO EN SUS BRAZOS

“Gastón, mi amigo, me lo mataron en el barrio. Yo estaba en Quinta División, en crecimiento para soñar con jugar en Primera. Le dan un impacto de arma blanca, cae al piso y soy yo el que lo sostiene en mis brazos”

LA FINAL DE MADRID

“Estaba en Racing, sufrí mucho el partido, va a haber revancha. Boca tiene todo para conseguir la Libertadores que tanto esperamos. Es el deseo de todos. Lo de River dolió, pero ya está”.

“El River de Gallardo es tremendo, es una cosa increíble, no te podés descuidar y te mete un gol. No creía que podía flaquear en los últimos partidos”

EL FUTURO, BOCA Y EL WHATSAPP CON ROMÁN

“Sea a donde sea, estar feliz y contento. En Boca era muy feliz, pero afuera de la cancha estaba lleno de problemas. Estaría muy bien en los tres lados, pero Boca siempre tira un poco más”.

“De Racing no me llamó nadie todavía, en Vélez sí estoy hablando con el presidente y de Boca sí, hay algo, pero mínimo”

“Con Riquelme me he juntado una vez, me invitó a la casa, comimos un asado, jugamos un poco al baby… Lo tengo en el whatsapp y me mira las historias. Una vez subí una con él y la miró”.

