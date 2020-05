Camionero oriundo de Bolivia dio positivo de Covid-19 en la comuna de Colombres

Un chofer de un camión que llegó, desde Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, con destino a los depósitos de un conocido supermercado en la localidad de Colombres, presentaba en la noche del viernes un cuadro febril, por lo tanto se activó el protocolo Covid-19. El delegado comunal de Colombres, Emilio Alfaro confirmó hace instantes en la red social facebook que dio positivo de Coronavirus.

Queridos vecinos. Ante la situación de público conocimiento de la activación de protocolo de COVID en la jornada de anoche en el caso de un camionero boliviano de 40 años de edad, informamos que durante la mañana de hoy se realizó un operativo de control por parte del SIPROSA visitando la empresa y donde se pudo establecer que tuvo contacto casual con de 6 personas que por disposición de la empresa, estaban utilizando las medidas de bieoseguridad adecuadas y se encuentran en cuarentena preventiva para seguimiento epidemiologico. Queremos aclarar también que no ingresó a la empresa Vea y que no tuvo contacto con vecinos del pueblo, que no estuvo en el CAPS, ni comió en ningún lugar. El chofer permaneció en el camión en todo momento hasta que fue trasladado por el 107 a un hospital. Hace instantes, autoridades del SIPROSA nos comunicaron que el resultado de su test dio positivo para Coronavirus por lo que les quiero pedir que extrememos el cuidado a nuestras familias, utilizando el tapabocas, manteniendo el distanciamiento social ,ll

Lavándonos las manos,usar el alcohol y por sobre todo quedándonos en casa.Les pido a todos los comerciantes activar el protocolo preventivo. “CUIDEMOSNO”

Ante lo rumores que indicaban que el camionero había tenido contactos con vecinos del barrio Santa Inés (desmentido por el delegado comunal), la empresa Argenti Lemon (produce, empaca y exporta limones) al conocer los primeros datos, decidió emitir un comunicado y enviar por precaución a su domicilio, a los trabajadores de dicho barrio a su domicilio.