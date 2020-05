Delincuentes escapan de la policía en barrio Oeste II

Un video indignó a los vecinos del barrio Oeste II. Las imágenes muestras como dos delincuentes escapan de la policía mientras los efectivos no ofrecen resistencia. Esta situación generó que los vecinos de la zona se reúnan este domingo por la noche a realizar una protesta en las calles del barrio.

