Caso Alperovich: la causa volvió a la Corte de la Nación

El procurador general interino Eduardo Casal dictaminó sobre la competencia, y devolvió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el incidente atinente a las denuncias de supuesto abuso sexual con acceso carnal contra el ex gobernador y senador José Alperovich.

Con el cumplimiento de este paso, los ministros Carlos Rosenkrantz (presidente), Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti quedaron habilitados para expedirse sobre si las causas deberán ser investigadas en los Tribunales tucumanos o en los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -no hay plazo para que resuelvan el asunto y posiblemente la feria excepcional prolongue los tiempos-.

Mientras tanto, las acusaciones interpuestas por la sobrina del senador siguen trámites separados en las órbitas de Facundo Maggio, juez local de Instrucción en lo Penal N°2, y de Osvaldo Rappa, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35.

Casal tenía el incidente a su disposición desde el 9 de marzo, según el historial de movimientos publicado por la Corte nacional. El procurador interino emitió su opinión -no vinculante- y restituyó las actuaciones el 28 de mayo (hasta ayer no había trascendido el contenido del aconsejamiento). Un día antes, tres senadores de Juntos por el Cambio, la tucumana Silvia Elías de Pérez, la jujeña Silvia Giacoppo y el fueguino Pablo Blanco se habían dirigido a la Corte de la Nación para manifestar su preocupación por la “inactividad” de la causa. “Vemos que no se está haciendo justicia y que hay parálisis”, dijeron.

El 26 de mayo, el Frente de Todos había comunicado la extensión de la licencia sin goce de sueldo de Alperovich, aunque sin precisar la prórroga.

Las idas y las vueltas acerca de la competencia comenzaron luego de que la denunciante radicara sus imputaciones en las dos jurisdicciones con el argumento de que los hechos habrían ocurrido en ambas. En enero, el camarista provincial Enrique Pedicone consideró que sólo la Corte nacional podía zanjar las diferencias sobre la radicación de la pesquisa en su carácter de superior común de Rappa y de Maggio. El viernes, el defensor de Alperovich, Mariano Cúneo Libarona, dijo que la existencia de causas paralelas por el mismo hecho implicaba un doble juzgamiento prohibido por la Constitución.

Fuente: La Gaceta