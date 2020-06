Palina: “no hay que tomar en serio todo lo que dice Rocchia Ferro”

La intención del empresario Jorge Rocchia Ferro por arrendar el ingenio Santa Bárbara causó mucha sorpresa en el secretario general de la FOTIA, Roberto Palina, quien no cree que sea sincera la propuesta del titular de Los Balcanes. “Como FOTIA vamos por la molienda de los 15 ingenios este año y yo le diría (a Rocchia Ferro) que se deje de molestar un poco, que trate de hacer la zafra en los tres ingenios que tiene y respetando a los secretario gremiales de cada ingenio”, dijo Palina.

Sostuvo que “el ingenio Aguilares (propiedad de Rocchia Ferro), todavía no anunció fecha para el inicio de la molienda y quizás por eso quiera poner en duda la molienda del ingenio Santa Bárbara para que el cañero no tire caña allí. Pero ese es un juego que él hace y no hay que llevarle el apunte. No hay que tomar en serio todo lo él dice”.

El ingenio Santa Bárbara de acuerdo a lo expresado por Palina está en plena tareas de aprestamiento para iniciar la molienda en los próximos días, con una gran expectativas para los cañeros de Aguilares y Río Seco, que suelen llevar la materia prima a la planta fabril.