La Fórmula 1 comenzará el 5 de julio con el Gran Premio de Austria

Finalmente, la Fórmula 1 confirmó este martes el comienzo de su Campeonato Mundial con las ocho primeras carreras del año, que debía comenzar en marzo pero que fue pospuesto por la pandemia de coronavirus. Según las autoridades, la segunda parte del calendario se irá confirmando en las próximas semanas.

El Gobierno de Austria aprobó el inicio del Campeonato Mundial de la Formula 1 en el circuito Red Bull Ring, de la ciudad de Spielberg, que albergará dos carreras consecutivas el 5 y 12 de julio, sin público a raíz de la pandemia.

“El proyecto cumple con los requisitos para prevenir la propagación del coronavirus, luego de una exhaustiva revisión de los expertos”, había afirmado el ministro de Salud austríaco, Rudolf Anschober, en un comunicado a los medios de prensa.

“Las dos carreras de Fórmula 1 de celebrarán el 5 y 12 de julio de 2020 en la ciudad de Spielberg, Estiria, se llevarán a cabo sin espectadores y estamos muy conformes con el proyecto completo y profesional para prevenir infecciones y contagios”, añadió el comunicado.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020