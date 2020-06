Fieles: ¿Cómo será la apertura de los templos?

Según indicó la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, con respecto a los cultos, explicó que se decidió no realizar reuniones pero sí la apertura de los templos.

“Sabemos de la necesidad y la importancia que tiene la espiritualidad, por lo que se decidió abrir todos los templos con las características y recomendaciones que ya se saben. No más de 10 a 20 personas, la gente podrá ingresar y hablar con el pastor o sacerdote”.

Resumen apertura de Templos:

-Se autoriza apertura de las puertas de Capillas, Iglesias y Templos SOLO para la Oración individual y personal.

-Se limita a hasta un número de 20 personas según la superficie de la Capilla, Iglesia o templo.

-Se debe respetar la distancia mínima de 2 a 3 metros entre persona y persona.

-Es condición obligatoria la presencia de al menos un voluntario en el ingreso (con uso de tapa bocas y nariz o barbijo) que garantice que los ingresantes higienicen las plantas del calzado al ingreso a través de la colocación y renovación periódica de un paño con hipoclorito de sodio en las entradas, realice el control del uso de barbijo en los fieles y la colocación de solución hidro alcohólica en las manos.

-No podrán ingresar personas con fiebre o con síntomas respiratorios.

-Se recomienda ingreso por una puerta, circulación unidireccional y salida por otra puerta.

-Asegurar la higiene interna con solución hidro alcohólica y/o con hipoclorito de sodio de todas las superficies internas de las Capillas, Iglesias o templos cada 3 hs.

-Se deberá evitar la manipulación de objetos litúrgicos, bancos, puertas y manijas.

-Se recomienda que las fieles mayores de 60 años no asistan a los Templos, Capillas e Iglesias.

-Los líderes espirituales mayores de 60 años o con enfermedades que comprometan su inmunidad no deben circular dentro de los Templos durante el tiempo habilitado para el ingreso de los fieles.

-En esta primera etapa no se autoriza la celebración de misas o ceremonias religiosas, ni reuniones. Solo visitas y oraciones de carácter individual.

Fuente: COE