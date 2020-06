En medio de las protestas antirracistas, Trump redobla la presión sobre gobernadores

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, redobló hoy la presión sobre los gobernadores para que se endurezcan frente a las manifestaciones de protestas contra la violencia policial y cargó contra el mandatario del Estado de Nueva York, quien se negó a aceptar el envío de la Guardia Nacional para reprimir los disturbios por el asesinato del afroamericano George Floyd.

“Ayer fue un mal día para los hermanos Cuomo. Nueva York se perdió para los saqueadores, matones, radicales de izquierda y todas las demás formas. El gobernador se niega a aceptar mi oferta de una Guardia Nacional dominante. Nueva York fue hecha pedazos”, disparó Trump a través de su perfil en la red social Twitter.

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%!

