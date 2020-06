Declaran a la Bombonera como el estadio más pasional del mundo

La cancha de Boca es reconocida en el planeta fútbol como uno de los grandes escenarios.

Elogiada (y temida) por muchos de los futbolistas que la pisaron, idolatrada por grandes figuras del fútbol y un lugar obligado de visita para miles de turistas que recorren sus pasillos año a año, la Bombonera cumplió 80 años y se revalorizó su condición de templo del fútbol mundial.

Ahora, fue la reconocida revista France Football la que la ubicó al tope de un podio particular.

En un relevamiento que se hizo sobre el ambiente o el calor popular que se siente en los mejores estadios del planeta, la casa de Boca en Brandsen 805 quedó en el primer sitio.

Incluso postergó al mítico Anfield (estadio del Liverpool de Inglaterra) y al escenario del Borussia Dortmund​, de los más aclamados en Europa.

“¿Cómo establecer los 30 mejores estadios? Y además, ¿qué es un estadio caliente? Es un lugar donde uno siente mil emociones, entre el placer de estar allí, en medio de otros, y el miedo a esta multitud apasionada”, fue uno de los argumentos que enumeró la publicación al momento de diseñar un listado de los 30 estadios a nivel mundial con mayor impacto del público sobre el escenario.

La casa del Estrella Roja -el “Maracaná de Belgrado”- y la del Celtic ​de Escocia completan un top 5 de estadios calientes.

Clásica

No es la primera vez que ocurre un reconocimiento similar para la Bombonera más allá del Atlántico. En Europa hay devoción por el estadio de Boca y en otras publicaciones prestigiosas ya había quedado en la cima de los escenarios más imponentes para el fútbol.

La revista alemana Kicker destacó su atmósfera, la tradicional inglesa Four Four Two la catalogó como la casa de la pasión y la holandesa Staan Tribune decidió ilustrar un artículo sobre los mejores estadios del mundo con el templo azul y amarillo.

Admirada por todos y en la búsqueda de una ampliación en distintos proyectos que presentó la CD que comanda Jorge Amor Ameal, ahora la Bombonera es una de las sedes postuladas por la Ciudad de Buenos Aires para organizar las finales de la Copa Libertadores en sus ediciones de 2021, 2022 o 2023.

Clarín