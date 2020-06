Feroz ataque de ladrones a un joven rondín del barrio Casino

Un ladrón atacó a machetazos a un joven en el barrio Casino, en Cebil Redondo. La víctima, de 22 años, fue trasladada y asistida en el hospital Padilla por lesiones en el cuerpo, entre ellas, una fractura en la cabeza.

El herido es Benjamín Coronel, quien se desempeña como vigilante en ese vecindario, se encontraba en la garita en el inicio de su turno de trabajo.

El ataque

Eran alrededor de las 20.30, cuando un desconocido llegó al lugar, intentó robarle el celular y lo atacó con el arma blanca.

El muchacho agarró una silla para cubrirse, ante una seguidilla de machetazos que le lanzaba el atacante.

Debido al hecho, el joven sufrió lesiones en el brazo izquierdo (cerca de la muñeca y en la zona del codo) y en la frente; hematomas en el cuello y heridas profundas en otras partes del cuerpo.

“Tengo una fractura en el cráneo. Me pidieron en el hospital que vuelva para que me hagan una resonancia y así determinar la gravedad de la herida. También sufrí un corte del tendón del dedo gordo de la mano derecha. Me cortó (por el atacante) cuando intenté agarrar el machete para defenderme”, expresó la víctima.

Fuentes oficiales informaron que personal de la comisaría de Cebil Redondo habría reunido datos que llevarían a identificar al asaltante. En cuanto a Coronel, hoy fue trasladado al Centro de Salud.

La Gaceta