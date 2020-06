La policía detuvo a dos sospechosos por el asalto en El Naranjito

En una serie de allanamientos realizados en las últimas horas, la Policía de la provincia logró detener a dos sospechosos de haber protagonizado el violento asalto a una familia en El Naranjito, el sábado por la noche.

Además, logró el secuestro de importantes elementos que serán puestos a disposición de la justicia, entre ellos, un revolver calibre 22; cargadores de armas de fuego a determinar, una réplica de escopeta, cartuchos calibre 22 largo y uniformes policiales.

Anticipo: asalto a Oscar Alabarce en El Naranjito – hubo 8 allanamientos, 2 detenidos y el secuestro de armas, balas, joyas, celulares. Estación Aráoz, San Cayetano y Manantial Sur fueron los operativos hoy en la madrugada pic.twitter.com/vFZDzNi8ZZ — Cesar Juarez (@cesarJuarez10) June 3, 2020

En total fueron 8 los allanamientos realizados en la madrugada, en Estación Aráoz, en San Cayetano y en Manantial Sur, con la intervención de la Fiscalía Especializada en Robos y Hurtos, a cargo de Diego López Avila y el juzgado de la II Nominación, que encabeza Facundo Maggio.

Asalto y disparos

La familia de Claudio Alabarce vivió momentos de miedo en su vivienda, de El Naranjito, Cruz Alta. El sábado, al menos siete personas ingresaron en el momento de la cena y maniataron en cuestión de segundos a los seis integrantes. Luego, al sentirse amenazados, provocaron una lluvia de balas para poder salir y darse a la fuga en tres vehículos, uno de ellos, la camioneta de los Alabarce. Además, se llevaron $ 100.000, televisores y computadoras, entre otros elementos.

Las víctimas aseguraron que el golpe había sido planeado, teniendo en cuenta la cantidad de personas y la logística -habían llegado en dos autos-. También por la violencia y la metodología del ataque.

La banda había ingresado por la parte trasera de la propiedad y avanzó por el sector donde está ubicado el asador. “Se nos presentaron por el pasillo de la casa. Algunos estaban vestidos como policías, otros no. Me voltearon y me ataron las manos y los pies. Quedé boca abajo. Entraron con mi hijo, apuntándole a la cabeza, desde el asador; ya lo habían sujetado”, relató el cañero Alabarce.

Los asaltantes fueron sacando los objetos durante el tiempo que coparon la vivienda. Sustrajeron televisores, computadoras, teléfonos celulares.

Los Alabarce viven separados del pueblo. El vecino más cercano está a 150 metros. Se trata de un lugar de campo, situado al este de la capital de la provincia. Sin embargo, a los pocos minutos de que se registraran los disparos, los habitantes de la zona llegaron y pudieron interceptar a un miembro del grupo, que había sido abandonado en la huida y se movilizaba a pie.