Una enfermera ve a sus hijas tras 9 semanas de lucha contra el Covid-19

No fue por desinterés, sino todo lo contrario: para resguardar la vida de sus hijas decidió llevarlas a la casa de su hermana mientras ella trabajaba más de 12 horas por día en la exigente batalla contra el Coronavirus que dejó casi 40 mil muertos en todo el Reino Unido.

Al principio iba a ser un mes, pero la crisis se extendió, el sistema de salud colapsó y la necesidad se convirtió en urgencia. De la casa al hospital, del hospital a la casa, esta mamá soltera incluso tuvo que pasar hasta su cumpleaños alejada de sus hijas por el temor que tenía de contagiarlas del virus ante la cantidad de pacientes que debía atender día a día en la unidad de cuidados intensivos.

“Fue una decisión realmente difícil, pero fue un sacrificio que debía hacerse. Las traje a la casa de mi hermana porque quería mantenerlas a salvo, porque el trabajo en el hospital me exponía al virus todos los días”, explicó al diario británico The Sun.

“Me daba miedo contagiarlas, pero también yo quería trabajar más, y no podía hacer más horas y cuidar a las chicas yo sola”, explicó esta trabajadora de la salud que entendió que era el momento de hacer el esfuerzo: “Era algo que tenía que hacer: comencé a hacer este trabajo hace más de 20 años porque quería ayudar a las personas, ahora tenía que estar allí”.

De modo que fue ella la que encaró a sus jefes y les dijo que quería aumentar sus horas para ayudar con la lucha contra la pandemia. Como aquellos soldados que se anotan para ir a la guerra en las películas, Suzie, que normalmente trabaja 28 horas a la semana, se ofreció para estar más de 50 horas a la semana en el frente de batalla contra el virus.

Pase

12 horas por día, también en las noches, rotando entre sus tres semanas en la UCI y luego un pase al departamento especializado en Covid-19, para ayudar en el manejo de los pacientes que tenían comprometidas sus vías respiratorias. Mucha exigencia para un cargo que implica responsabilidades similares a las de las enfermeras, pero también una importante presencia en el equipo del quirófano.

Una exigencia grande, aunque ella no se agranda: “Muchos otros han hecho los mismos sacrificios porque queremos ayudar a las personas y combatir este virus”.

Después de tomar aquella dura decisión comenzó a sufrir las consecuencias. Es que no fue sencillo acostumbrarse al silencio que ahora reinaba en el hogar: “Fueron duras las primeras semanas, porque volvía a casa del trabajo y ellas no estaban allí. Estaba todo completamente callado, nadie corría, ni gritaba o reía, era horrible. No sabía qué hacer sin ellas cantando y bailando. Hubo muchas veces que pensé que ya no podía soportarlo”.

Además, el dolor venía desde el primer día, cuando fue a casa de su hermana y tuvo que despedirse sin tener en claro cuando volverían a su casa: “Dejarlas fue muy emotivo. Yo no sabía cuánto tiempo pasaría hasta volverlas a ver, pero nunca imaginé que iban a ser nueve semanas”.

En medio del dolor por las tragedias con las que debía convivir día a día y la distancia con sus hijas, las videollamadas se convirtieron en una necesidad. Cada día tenía una cita a sus niñas, que además no dejaban que pasara ni un día sin enviarle un video con un mensaje de buenos días.

Sin embargo hubo un momento en que la distancia se volvió insoportable, los abrazos, las risas, las canciones y los juegos se volvieron una necesidad para Suzie, que tras dos meses y medio fue a ver nuevamente a su jefe y le pidió bajar un poco la carga laboral: “Había llegado el momento de poner a las niñas primero”.

“Puse el trabajo primero durante nueve semanas, y ya era hora de darle prioridad a mis niñas”, expresó la mujer que tuvo la comprensión de su superior, pero debió esperar algunos días más para poder reencontrarse con ellas.

Agotamiento

“Estaba cansada del trabajo y quería verlas, pero pero tuve que mantenerlo en secreto porque no estaba definida la decisión y no quería decepcionarlas si algo cambiaba. Sabía que no podía abrazarlas, pero me mantuve firme. Las ganas de verlas fueron lo que me dieron fuerza para seguir luchando día a día”.

Hasta que finalmente el día llegó. Su reencuentro con sus hijas quedó grabado en un video viral que su hermana filmó. Allí se ve a las niñas mirando algo en la computadora mientras su mamá llega sin ser vista. Suzie se acomoda detrás de ellas y cuando la ven no pueden evitar estallar de emoción. “Todo valió la pena cuando vi sus reacciones”, aseguró la mujer de 43 años.

“Habíamos dicho que sólo iba a ser por un máximo de un mes, pero al principio de esto nadie sabía exactamente cómo iban a ser las cosas. Fueron 9 semanas, demasiado. Pero fue increíble volver a verlas, las extrañaba muchísimo. Cuando comenzaron a llorar me sentí muy culpable pero a la vez aliviada por volver con ellas. Ahora no me quieren dejar sola ni un minuto. El otro día, cuando las acosté, me dijeron: ‘¿Estoy soñando, mamá?’.

“¿Qué sentí en ese reencuentro? Simplemente no quería dejarlas ir y cuando se largaron a llorar me dolió en el corazón. Pensé que nunca podría dejarlas ir de nuevo. Ahora estoy feliz de estar con ellas. Me renovó, estaba abrumada tanto física como mentalmente”.

Para esta mamá ahora la vida no puede ser más perfecta: “Estar en casa con mis hijas es como si me hubiera ganado una medalla de oro. Siempre fuimos muy unidas, pero esto nos ha hecho mucho más cercanas. No dejamos de abrazarnos por un minuto desde que regresé”.

Respecto a la situación en el hospital, la mujer señaló que dos meses más tarde, la situación ya es otra: “Todavía tenemos pacientes que ingresan, pero no es tan malo como antes, y ahora estoy completamente vestida con un traje de seguridad cuando trato a un paciente con Covid. Por lo que ya no tengo miedo de contagiar a mis hijas”.

“Fue muy duro todo esto pero fue la única manera que encontramos para poder ayudar en un momento crítico y a la vez poder mantener a salvo a mis hijas. Así pude dedicar más horas al trabajo y colaborar con los pacientes que lo necesitaban”.

Clarín