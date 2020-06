Camioneros en alerta por el “maltrato” a los choferes en algunas provincias

El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, recibió este miércoles en Casa Rosada al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien denunció el “maltrato que están recibiendo los choferes” en las provincias de Jujuy, Salta, Mendoza y San Luis, por lo que “hay mucha calentura en la gente“.

“Hoy hemos tenido una charla con los secretarios generales (de Camioneros) y hay mucha calentura en la gente. Le hemos venido a advertir al compañero De Pedro, y él se va a poner al frente de todos estos reclamos“, enfatizó Moyano ante una consulta de NA.

Al termino del encuentro, que se desarrolló durante una hora en el despacho del ministro del Interior, el referente de Camioneros resaltó: “Ojalá que los gobernadores entiendan que tienen que cuidar a sus ciudadanos pero también proteger a los camioneros que somos los que estamos llevando adelante una tarea estratégica como los enfermeros y los médicos“.

“Hemos denunciado el maltrato que están recibiendo los choferes en la provincia de Jujuy (Gerardo Morales), Salta (Gustavo Sáenz) y fundamentalmente en la provincia de Mendoza (Rodolfo Suárez) y San Luis (Alberto Rodríguez Saá)“, manifestó.

En ese marco, De Pedro afirmó que “hay que valorar y respetar el esfuerzo de los trabajadores esenciales“, ya que tienen “el rol fundamental” de “abastecer de alimentos y otros bienes esenciales a los argentinos y argentinas“.

“Ellos tienen que salir a trabajar a diario, muchas veces poniendo en juego su salud y la de sus familias, para garantizar que el resto de los argentinos pueda estar en su casa cuidándose“, señaló De Pedro en un comunicado.

El líder del sindicato de Camioneros en Tucumán, César Torres dijo, “Estamos en estado de alerta, solicitamos que los controles se realicen de forma ágil los chequeos, de no ser así, tomaremos medidas”.

Por su parte, Moyano precisó que vienen “denunciando desde hace tiempo el manoseo y el maltrato que hay con los choferes de camiones“, y advirtió que “la gente se está cansando“.

“Manejan 8 o 9 horas y hay intendentes y gobernadores que tienen su protocolo, pero no pueden dejar 8 0 9 horas al trabajador esperando en los camiones después de tantas horas de estar manejando para abastecer a distintos lugares del país“, cuestionó.

Consultado sobre una posible medida de fuerza, respondió: “Eso lo van a resolver los muchachos. No puede ser, los tienen que atender. No puede un chofer estar 10 horas para llegar a la provincia y después lo tienen 9 horas para hacer un testeo. Si pagás $ 1.500 te hacen el testeo en 2 horas“.

“Hay un despropósito. Le dijimos al ministro que no es casualidad que sean provincias que no responden al Gobierno nacional. No sea cosa que ellos mismos quieran generar un conflicto para después echarle la culpa a los trabajadores o al Gobierno“, apuntó.

Ante la consulta de si habló del tema con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, indicó que no lo hizo porque es “un soberbio“, y amplió: “Cada vez que decimos algo sale a retrucarnos por los medios“.

Por último, concluyó: “Vamos a llenar de denuncias a cada intendente y a cada gobernador que siga jodiendo a los trabajadores. Todo tiene su límite, todos tienen su paciencia, los trabajadores se están cansando. Hemos pedido al Ministro que interceda“.