Comercios bajaron sus persianas y no volverán abrir

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, afirmó este miércoles que el 11,5% de los locales comerciales que cesaron sus actividades por la pandemia de coronavirus “no volverán a abrir” una vez finalizada la emergencia.

El porcentaje de cierre estimado por la CAC alcanza a aproximadamente 40.000 comercios de todo el país

“Es una realidad inexorable, había que luchar contra la pandemia, hay que proteger la salud y estamos totalmente de acuerdo con lo que hizo el presidente (Alberto) Fernández, pero la economía es un tema complicado, tampoco hay vida si no hay economía”, sostuvo Grinman en declaraciones a radio La Red.

En ese marco, agregó: “Es imprescindible salvar tantas vidas como se pueda, pero en el proceso hay que ser muy cuidadoso de no destruir la economía”.

Al respecto, destacó que muchos comercios, a pesar de la apertura, “están vendiendo un 30% menos que antes de la cuarentena”.

Grinman mencionó “sectores muy castigados” como el de indumentaria, calzado, gastronomía y hotelería, y enfatizó el caso del turismo, una actividad que “puede tardar años en recuperarse”.

“Con lo que no se puede funcionar en con depresión. Cuando se cierran los locales no hay posibilidad, no hay expectativas, no hay futuro”, remarcó.

Fuente: IProfesional