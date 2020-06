“Bernachi no quiso dar la cara”, afirmó el hermano del policía asesinado

Miguel no puede contener tanto dolor mientras espera que la Justicia les permita velar a su hermano Roberto Lucena. Junto a la familia y amigos, cuenta los minutos y las horas para la última despedida. Pero en medio de tanto dolor, reclama que los responsables de la muerte de Roberto paguen lo que hicieron, porque “ni a un animal se mata como lo mataron a mi hermano”.

Lamenta que desde ayer todavía no pueden velar a Roberto, pero también manifestó que el Jefe de Policía de la Provincia todavía no llegó a dar su pésame a la familia del policía muerto. “(Manuel) Bernachi no quiso dar la cara, lo mandó al secretario, estando él en la Jefatura, a dos cuadras de acá”, dijo Miguel, profundamente angustiado por la falta de respuesta de las autoridades policiales.