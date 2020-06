Chahla afirma que “no podría darse un falso negativo” respecto a las declaraciones de Bussi

“En este caso especifico no tenemos dudas de que sea covid positivo. Al estudio lo ha hecho un laboratorio que es referente nacional, el instituto Malbrán; además, el legislador ha contagiado a otras personas que estuvieron cerca de él”, aseguró la ministra de Salud de la provincia, Rossana Chahla, en relación a los resultados del reciente estudio a los que se sometió el legislador Ricardo Bussi.

Para explicar por qué los estudios no detectaron anticuerpos para la covid-19 afirmó que pueden darse diferentes situaciones.

“La técnica que utilizaron ahora consiste en la detección cualitativa de anticuerpos IGG contra el SARS-COV 2 en suero y plasma. Es una ayuda para el diagnóstico pero en realidad no es la única prueba: el diagnostico de covid se hace a través del método PCR”, explicó. “Estos test que están ahora de moda, si bien son mejores que los test rápidos en cuanto a la técnica, también tienen un valor predictivo negativo no tan alto. Esto quiere decir que no es tan preciso que el negativo realmente sea negativo, por lo que tiene un margen de error”, agregó.