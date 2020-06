Funcionarios del Ministerio de Seguridad debaten en vivo las medidas por la pandemia

View this post on Instagram

Ciclo de entrevistas "Voces Ciudadanas"⠀ ⠀ José Farhat @jose_farhat7630.⠀ El jueves 4 de Junio conectate a partir de las 19:30 hs. #DesdeCasa.⠀ ⠀ Transmisión en vivo por nuestra cuenta de Instagram -> @sec.participacion.ciudadana⠀ ⠀ Con la participación de:⠀ – Emilia Tarifa @emi_tarifa, Subsec. de Control de Gestión de Tucumán, @minsegtuc.⠀ – Karina Peralta @karina_peralta2018, Pta. de Asociación Civil Ebenezer Rayito de Sol. – Benjamín Nieva @benjaminnieva, Sec. de Transporte y Seguridad Vial de Tucumán. – Alejo Gio @alejogioficial, Cantante Tucumano. Sumate!⠀ ⠀ #participaciónciudadana #convivenciapacifica #culturaciudadada #entrevistaexclusiva Juan Luis Manzur @juanluismanzur Sentirse Protegido @minsegtuc