La inseguridad en Tucumán no tiene límites: robo a un reconocido bioquímico

El conocido bioquímico y ex titular del Colegio de Bioquímicos de Tucumán, Hector Ávila, fue asaltado esta mañana a las 7:20 hs. mientras ingresaba a su laboratorio, sito en calle Juan Luis Nougués y San Martín. Tres jóvenes armados, según la descripción que brindó el Dr., que no tenían más de 16 y 18 años, fueron los protagonistas de este violento hecho.

Le sustrajeron los teléfonos celulares, el dinero que traía consigo, y todo lo recaudado para el pago de sueldos de sus empleados de ambos laboratorios. También, se llevaron un microscopio de última generación valuado en 200 mil pesos.

La odisea duró unos 20 minutos, en los cuales el Dr. fue agredido físicamente a golpes mientras que uno de los malvivientes le decía a sus acompañantes: “gatillalo, gatillalo”.

No conforme con esto, los delincuentes también quisieron llevarse su auto, que no pudieron hacerlo debido a que no supieron encenderlo.

La historia no termina allí e incluso su desenlace es sorprendente, ya que en ese mismo momento arribó al lugar un paciente que acudía para realizarse sus estudios bioquímicos. Quien por desgracia, también fue víctima del violento robo. A esta persona le quitaron su auto, el cual usaron luego los ladrones para emprender la fuga

Pese a la mala experiencia vivida, la preocupación del Dr. Hector Ávila, es la pérdida de su microscopio, por lo que solicita la solidaridad de toda la sociedad para que cualquier persona denuncie ante cualquier novedad al respecto. Se trata de un microscopio marca Karl-Zeiss Nº 592449. Sin él, no podría realizar su trabajo.