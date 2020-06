Alerta de Defensa Civil para evitar accidentes con el monóxido de carbono

Durante la época de bajas temperaturas aumenta el riesgo de que se produzcan intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono.

Para prevenir este tipo de accidentes, la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recomienda verificar siempre que la llama de los artefactos a gas sea de color azul, ya que el monóxido de carbono se produce a partir de la mala combustión caracterizada por una llama de color anaranjado o amarillo.

También se aconseja evitar el uso de aparatos de calefacción como braseros, estufas a leña o a kerosene, en ambientes sin ventilación. Se recomienda, además, no instalar el calefón en el baño, no dejar encendido el motor del automóvil dentro del garaje y no utilizar las hornallas ni el horno de la cocina como sistema de calefacción.

Además, es importante hacer revisar todos los artefactos que funcionan a gas por un gasista matriculado.

Ante cualquier emergencia, los vecinos deben concurrir el centro de salud más cercano, o llamar al teléfono gratuito de Defensa Civil: 103.