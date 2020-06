El humor de los mercados en la primera semana de junio

Por Miguel Ángel Nieva, Asesor Financiero Certificado de Parthenon Inversiones

LO MÁS IMPORTANTE DE LA SEMANA

MERCADO LOCAL. Con el comienzo de junio, el país entra en etapas decisivas en relación a las negociaciones de la deuda externa con los acreedores. Se oficializó la extensión del plazo hasta el 12 junio, dando lugar a la tercera prórroga en el proceso de restructuración de deuda por mas de USD 66.000 millones. En default, por no haber abonado el pago en concepto de intereses de tres bonos claves incluidos en la deuda que se busca restructurar. Situación que los mercados asumieron de corto plazo dada la continuación de las renegociaciones en vísperas de un pronto acuerdo entre las partes. Por tal, las calificadoras de riesgo, responsables de colocar una calificación en cuanto a la capacidad de pago de un país, colocaron a Argentina en default selectivo.

Con las contra ofertas por parte de los tenedores de bonos puestas en la mesa, los mismos esperan novedades por parte del Gobierno Nacional y que puedan mejorar algunos puntos importantes de la oferta inicial. El objetivo principal del país se simplifica en buscar que la restructuración de la deuda le permita generar una sostenibilidad en el largo plazo, y poder así afrontar los pagos que se proponen en el canje. En este sentido, los estiramientos en los plazos de negociación son considerados positivos, significando un acercamiento entre las posiciones.

En este contexto, los mercados tuvieron una semana mixta, arrancando con importantes alzas por las expectativas de un acuerdo en el corto plazo, sin embargo, se observaron algunas bajas en los precios de los activos locales, propio de un entorno cargado de incertidumbre y volatilidad.

Por el lado del mercado cambiario, las restricciones impuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y ratificadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya no son novedad. A partir del primero de junio, los ahorristas que quieran adquirir el monto permitido de USD 200 mensuales, deberán presentar una declaración jurada donde dejarán constancia que no operaron las cotizaciones bursátiles, dólar MEP y CCL, en los últimos noventa días desde el 1 de mayo, sumado a comprometerse a no adquirir dólares a través de estas alternativas por los 90 días siguientes. Todas medidas impuestas, tanto en el segmento oficial como bursátil, tienen el propósito de frenar la escalada de las cotizaciones financieras, dólar MEP y Contado con Liquidación (CCL), que permiten hacerte de dólares en el mercado de capitales, achicar la brecha o distancia con la cotización oficial por temor a posible efecto devaluatorio, cuidar las reservas del Banco Central y desalentar el ahorro en moneda dura.

Así, el dólar extra oficial cerró la semana en 125 pesos, experimentando una caída de tres pesos en una semana. El CCL y el MEP tuvieron una semana calma, pero experimentaron una pequeña suba al cierre de la jornada de 0,8% y 1,5% para ubicarse en 115,34 y 109,86. El dólar solidario con el recargo de 30% se mantiene estable por encima de los 91 pesos, en entidades bancarias y casas de cambio En el corto plazo la evolución de las cotizaciones libres dependerá de cómo avancen las negociaciones por la deuda y de las medidas que se tomen por el Gobierno para contenerlas.

A nivel económico, la crisis del coronavirus dejo sus secuelas. Se conocieron los datos de producción industrial manufacturera (IPI) publicados por INDEC, los que muestran una caída interanual del 33,5% durante abril. Las caídas más importantes fueron en la fabricación de automotores (-87,9%) y textiles (-72,2%).

MERCADO INTERNACIONAL. Los principales índices bursátiles de EEUU, que miden el comportamiento accionario, tuvieron una semana en balance positiva. La sociedad busca una reapertura de la economía y flexibilización en las medidas de confinamiento. La buena en los mercados, se dio por las expectativas de una recuperación en la economía y vuelta a la normalidad en algunos países considerados potencia, como China. El día de ayer, los índices terminaron en rojo por los nuevos datos de empleo, se solicitaron 1.877 millones de pedidos en seguros contra desempleo en EEUU durante la última semana de mayo, número elevado pero la tasa de crecimiento viene bajando. La jornada hoy revertió lo sucedido, cuando se conocieron los datos de tasa de desempleo mensual, las expectativas arrojaban una tasa del 19% y finalmente fue del 13,3% y el mes pasado de 14,7%, indicando una recuperación en el mercado laboral a medida que se descomprimen los efectos del confinamiento.

Por otro lado, el precio del petróleo comenzó a recuperarse, con la expectativa de acuerdo entre los principales productores de petróleo de bajar el nivel actual de producción, en contraposición a la disminución en la demanda del mismo, que se explicó por los efectos de la crisis del coronavirus.