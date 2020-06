Los bares en Tucumán no van abrir “El horario no nos sirve para nada”

“Así no vamos a abrir, no nos sirve para nada”. El presidente de la Unión de Hoteles, Bares y Restaurantes de Tucumán, Ernesto Gettar, se mantuvo firme en su postura de que reactivar la actividad para abrir solo de 17 a 24 y únicamente con mesas al aire libre no es un negocio para los empresarios del sector.

Si bien Gettar reconoció que le sorprendió el anuncio realizado esta tarde por el Comité Operativo de Emergencia (COE), lamentó que no cumpliera con sus expectativas. “Abrir en ese horario es para ventilar los negocios nomás, no es para vender. No nos sirve para nada”, sostuvo.

En primer lugar, el empresario planteó que los locales que tienen mesas al aire libre son una minoría y agregó que “la vereda puede representar un 10% de lo que tiene un negocio y como cliente no me imagino sentarme en invierno en la vereda”.

“Entiendo que el Gobierno tiene la mejor predisposición y que tengan que abrir paulatinamente la actividad, pero al menos usemos la mitad de la capacidad del salón. Trabajar en un horario en el que no hay ninguna posibilidad de que venga gente y que solo se utilice el aire libre no es una alternativa, no vamos a abrir en esas condiciones”, insistió.

Ante esta decisión, solo resta esperar que se reanuden las conversaciones con el COE para evaluar nuevamente si existe la posibilidad de modificar esas condiciones. “Además, presentamos un protocolo y Salud no lo devolvió. Por lo tanto, tampoco podemos abrir sin conocer el protocolo”, finalizó Gettar. Fuente: La Gaceta