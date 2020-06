A pesar de los pedidos, el turismo interno seguirá paralizado en Tucumán

“Es indispensable que el turismo interno de Tucumán funcione cuanto antes”, afirmó la senadora nacional Silvia Elías de Pérez tras culminar, este mediodía, una reunión con el presidente del Ente Turismo de la provincia, Sebastián Giobellina. La parlamentaria radical afirmó que el funcionario le explicó cuál es la tarea que vienen desarrollando.

En el marco de la crisis que se vive en el mundo, Elías de Pérez le acercó las propuestas de diferentes protocolos que elaboraron distintos sectores vinculados con la actividad turística. “Están muy angustiados, son muchas las familias que viven del turismo y de actividades como bares y restaurantes. Lamentablemente tenemos que ver casos que están cerrando sus puertas definitivamente. Urge que el gobernador abra la gastronomía a la brevedad, con todos los protocolos sanitarios que se necesiten. Pero no es una frase armada decir que estos negocios ya no aguantan más, porque no aguantan más”, expresó la senadora.

“No se entienden las razones de la negativa de Manzur en avanzar hacia la etapa de aislamiento social que dispuso la Nación para provincias como Tucumán. El propio sistema de salud viene sosteniendo que no hay circulación viral y que la situación está controlada. El presidente admite esa situación y pide avanzar, pero aquí ponen en el freno. Lo primero es cuidar la salud de la gente, eso está claro. Pero se ha hecho un gran esfuerzo y es momento de avanzar”, aseveró Elías de Pérez.

Sobre la reunión con Giobellina, la parlamentaria destacó la voluntad de diálogo y consensos de Giobellina. “Fue una excelente reunión. Soy una convencida de que, sin agravios, escuchando otros aportes y hasta siendo receptivos de miradas distintas y a veces críticas que tenemos en la oposición, se van a poder encontrar las mejores soluciones en el marco de esta pandemia que estamos sufriendo”, afirmó.