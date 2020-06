Javier Noguera “Germán Alfaro podría ser candidato de Alberto”

Javier Noguera, Intendente de Tafí Viejo, visitó los estudios de Radio Continental FM 100.1 para participar del nuevo segmento “Picadita Continental” del programa “Está todo bien” que conduce Roque Galeano. En la entrevista le consultaron por el acercamiento entre Alfaro y Manzur.

“La política es el arte de lo posible. Si Germán Alfaro fue candidato de Cristina ¿por qué no podría ser candidato de Alberto? Lo digo bien intencionadamente. Así como antes estuvo allá, después estuvo con Macri, hoy podría estar con nosotros”, aseguró el peronista.

“Le he dicho al Gobernador que veo muy bien el acercamiento que él tiene con Alfaro, porque me parece que en tiempos de pandemia, de crisis social y económica como la que estamos viviendo la gente espera que sus dirigentes se pongan de acuerdo y transiten el mismo camino juntos”.

“Si esto se traduce en un futuro en algún acuerdo político concreto que pueda representarse electoralmente, bueno eso ya forma parte de la especulación, pero de que vamos en camino que puedan hacer pensar eso, claro que sí. El Gobernador se reunió casi 5 veces en el último mes y medio con el Intendente”.

Por último se refirió a las encuestas que lo posicionan en segundo lugar como candidato a suceder a Manzur de cara a las elecciones 2023. “Ni me entusiasma, ni me deja de hacerlo. Agradezco que me consideren, es un alto reconocimiento. Pero hoy no está en mi agenda”, concluyó.

Fuente: Radio Continental Tucumán