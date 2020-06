Alberto Fernández “El fútbol argentino debe replantearse como funciona”

El presidente Alberto Fernández analizó los vaivenes de la conducción de la actividad en el país y consideró que “no está funcionando bien”. Y, sobre las idas y vueltas en reglamentos y torneos, reconoció: “Son cosas que uno no entiende”. También admitió en Sportia que habrá que seguir esperando por el regreso de la actividad. Y consideró: “No sé si todos estarán en condiciones de cumplir los protocolos”.

Las principales frases

EL ALMUERZO QUE TUVO CON GALLARDO

“Es un hombre que respeto y admiro mucho por su conducta y calidad como jugador y director técnico. Me dijo que para volver a jugar, los planteles necesitan un mes y medio o dos meses de entrenamientos previos”.

EL REGRESO DEL RESTO DE LOS DEPORTES

“Se puede volver en la media en que sea sin riesgo y cuando ese mínimo riesgo existe, se deben respetar ciertas medidas protocolares. Las prácticas individuales seguramente vuelvan antes que las colectivas”.

LOS CLUBES

“Son mucho más que un divertimento. Son lugares de desarrollo social y forman el espíritu de los deportistas. Son muy importantes y por eso los estamos ayudando. Soy un fanático de cuidarlos. Especialmente a los de barrio. Más que nada por la trascendencia que tienen en la enseñanza de los chicos”.

EL FÚTBOL EN ALGUNA PROVINCIA SIN CORONAVIRUS

“Todo es posible, pero si saco a un jugador de Buenos Aires y lo traslado, se corre el riesgo de llevar el virus”.

#AlbertoFernandezEnTyCSports "El fútbol argentino debe replantearse cómo funciona. Uno no entiende nada de lo que están haciendo". pic.twitter.com/T94SaOgvQD — TyC Sports (@TyCSports) June 6, 2020

LOS ABONOS DE LOS CLUBES

“No se pueden aumentar las plateas de los clubes que no juegan al fútbol y no brindan el placer de verlos. No se le puede cobrar a alguien el servicio que no se le presta. Si se le quiere cobrar, debería ser solo una parte y para ayudar a sostener el club”.

EL DEPORTE OLÍMPICO

“Es el deporte que más debe promover el Estado. No está para promover el fútbol, que es profesional, muy bien pago y tiene muchos sponsors. Hay grandes deportistas que casi en soledad hacen mucho esfuerzo y no tienen tanto apoyo económico. Dedican su vida y el mayor reconocimiento son las medallas colgadas del cuello. Debemos acompañarlos, porque nos han dado grandes satisfacciones. Ya tenemos protocolos para que vuelvan a entrenar y si se disputan los Juegos Olímpicos, podamos mandar a nuestros representantes en las mejores condiciones. Quizá sean disciplinas menos populares, pero demuestran un modelo de conducta para la sociedad. El deporte es central para la formación ciudadana”

LA CRÍTICA A LOS DIRIGENTES DEL FÚTBOL

“Hay que replantearse cómo funciona el fútbol argentino, porque queda claro que desde hace muchos años que no funciona bien. Tenemos que rediseñarlo. Pareciera que fuera víctima de una Argentina que vive siempre en la coyuntura, en ver cómo pasar el día de hoy. Un día dicen que jueguen 19 equipos y al otro día son 30. Un día necesitamos que desciendan cuatro y al otro que no descienda nadie. Todo tiene una cuota de improvisación. Un día el fútbol argentino se cae a pedazos si no existe la Superliga y al año siguiente la Superliga se termina. Uno no entiende nada de lo que están haciendo con el fútbol. Algo está mal. Los dirigentes deberían sentarse y ver cómo diseñar una organización que rinda frutos”.

SU RELACIÓN CON RODRÍGUEZ LARRETA

“Argentina está discutiendo hace muchos años si el gobierno es de los uno o de los otros. Nos dio un resultado espantoso. Nos fue mal. Hay que entender que el gobierno es de todos. Y debe respetarse la divergencia y la diferencia. Tengo claro que Horacio tiene una mirada diferente a la mía en relación a muchas cosas de las que hay que hacer en el país, pero tenemos tan claro eso como que en este momento lo único que importan son los argentinos”.

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

“Lo que necesitamos es cambiar la cabeza de una sociedad que todavía no se acostumbra a la igualdad entre el hombre y la mujer. Tenemos que ayudar y hacerle más fácil a la mujer ganar ese espacio de igualdad. Tenemos que trabajar todos los días para eso. Pasa en todos los órdenes. En lo político y en la actividad deportiva. La misma atención que se le presta al deporte de los hombres, hay que prestársela al deporte de las mujeres”.

LA OPORTUNIDAD QUE BRINDA ESTE MOMENTO HISTÓRICO

“Es una gran oportunidad de revisar el fútbol. Podemos empezar de cero. No es cómo empieza el torneo, sino cómo empieza a funcionar el fútbol argentino de una vez por todas. Cómo de una vez por todas la sociedad empieza a ser más justa. Que el sistema impositivo argentino no se convierta en un sistema donde los que consumen, sean ricos o pobres, paguen lo mismo. Hacer un sistema judicial que funcione y no que genere impunidad de poderosos”.

SU OPINIÓN DE DIEGO MARADONA

“Es todo. Nos llenó de alegría en momentos difíciles y siempre merecerá el cariño de todos. El Mundial ´86 y el subcampeonato en el ´90 significaron una felicidad infinita. Nos hacía sentir que era nuestro gladiador contra el mundo. No soy su amigo y lo trato poco. Lo recibí aquella vez y fue un orgullo. Es el mayor orgullo que tenemos los hinchas de Argentinos. Ojalá esté bien y sea feliz, porque la felicidad que nos dio a nosotros solo podemos correspondérsela por el resto de sus días”.

Fuente: TyC