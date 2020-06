Marcelo Bielsa preocupado por el equipo y la prensa

Periodista: -¿Es frustrante perder contra un QPR que atravesaba una serie negativa?

Bielsa (gesto de contrariedad): -Es una pregunta con respuesta incluida. Usted sabe que este resultado no puede ser otra cosa que frustrante.

-¿Está preocupado por la pérdida de energía del equipo en los momentos más importantes?

B [otro gesto de malestar]-: Es una pregunta sin ningún fundamento. Lo que le sobra a este equipo es energía, es lo que muestra en cada partido. Claramente usted no sabe lo que pregunta porque, aunque hay muchos datos que indican que Leeds puede tener muchos problemas, como otros equipos, si hay uno que no tiene es el de la falta de energía. Esto no es una opinión mía, hay infinidad de datos que lo demuestran.

Fue un martes desolador para Marcelo Bielsa aquel 26 de febrero de 2019. Leeds había perdido 1-0 ante Queens Park Rangers, un rival que acumulaba cinco derrotas consecutivas y merodeaba por la zona baja de las posiciones. Corría la 34ª fecha de la liga Championship y el equipo del “Loco”, por diferencia de goles, quedaba en el tercer puesto, fuera de las dos plazas de ascenso directo de una temporada en la que resignaría la ilusión de subir a la Premier League en las semifinales de los playoffs por el tercer cupo. El resultado adverso en el estadio Loftus Road, de Londres, contrastaba con otras mediciones del partido, todas favorables a Leeds: tuvo más posesión (64 por ciento), más remates al arco (11), más córneres (13), más pases (487). No le sirvieron de nada esas supremacías.

El malestar de Bielsa se incrementó tras el partido, a pie en el campo, donde sostuvo un contrapunto con un par de periodistas, al que le enrostró no saber lo que preguntaba y que su consulta no tenía fundamentos. Era hora de regresar a Leeds y antes de emprender el viaje Bielsa se reservó un momento y un lugar para procesar interiormente su bronca. Se hincó apoyado en una pared a la salida del vestuario y agachó la cabeza en un ejercicio de honda introspección. Por ese sector pasaba Bruce Rollinson, fotógrafo de The Yorkshire Post y de YEP, ya con los equipos guardados y rumbo a su automóvil. La jornada laboral había terminado, pero la imagen de Bielsa lo hizo frenar y, atento a su instinto profesional, el fotógrafo desenfundó la máquina para retratar la escena.

Esa toma de un Bielsa compungido podría ganar el premio a la Fotografía del Año en el concurso que organiza la Sociedad de Editores de Yorkshire. Fue seleccionada y compite en una terna cuyo ganador se conocerá el viernes 19 de junio. Rollinson tiene una vasta experiencia en la cobertura de los partidos de Leeds; lo hace desde la década de los ochentas. “Es una imagen bastante icónica de Bielsa, lo muestra como persona”, comentó Rollinson, gratificado por la repercusión que tuvo su instantánea: “Se viralizó en las redes sociales, hubo una reacción fenomenal. Los hinchas de Leeds la compartieron de manera masiva”.