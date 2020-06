Tras la súplica de Fátima, su agresor seguirá preso seis meses más

Fátima Aparicio fue víctima de una violenta agresión hace un año por parte de su ex pareja. Casi la mató. Estuvo internada varios meses en el hospital Padilla y el agresor quedó detenido.

“Esa mañana entré a bañarme y él me salió de atrás de la cortina; corrí a pedir ayuda a los vecinos pero me ganó de mano y me arrastró desde la entrada hasta la cocina, ahí empezó a querer asfixiarme y como no me podía hacerme callar comenzó a golpearme con un martillo“, comentó la vítcima.

La justicia dictó la prisión preventiva y tras un año, Luis Rondón iba a salir en libertad.

Fátima no se calló y pidió justicia una vez más. Sentía miedo por su seguridad y la de sus hijos ante la posibilidad de un nuevo ataque.

La Sala VI de la Cámara Penal se pronunció este martes al respecto y resolvió que el hombre, acusado de tentativa de homicidio, continuará preso en el penal por el plazo de seis meses más. La resolución lleva las firmas de las juezas Alicia Freidenberg, Stella Marys Arce y Fanny Siriani.