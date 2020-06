“La expropiación de Vicentin es un exceso del Gobierno”

Así lo afirmó la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez, que en declaraciones a Los Primeros, aseguró que la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia es irregular e inconstitucional que generará innumerables presentaciones judiciales. Sostuvo que “esto terminará como muchas otras expropiaciones, en juicios millonarios que tendremos que pagarlos todos los argentinos con lo que ya no tenemos”.

La senadora de Juntos por el Cambio indicó que la intervención de la empresa agroexportadora “representa un caso testigo para que el Gobierno pueda avanzar con otras expropiaciones que tiene en mente”.

Elías de Pérez precisó que la decisión tomada por el Presidente “es un exceso y un avance sobre la propiedad privada, y lo que es más grave aún, no respetaron a la justicia que debe resolver sobre el concurso preventivo de Vicentin. Esto es grave”.

La decisión del Gobierno nacional de intervenir la empresa agroexportadora fue formalizada con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Alberto Fernádez. La norma estableció una intervención por 60 días de la empresa.

Asimismo, el Ejecutivo planteó que ante la actual situación del grupo empresario “se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica”.

En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.